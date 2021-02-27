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Коронавирус Covid-19

Число жертв коронавируса в Марий Эл перевалило за 170

С начала пандемии инфекцию в регионе подхватили 11 754 человека
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
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В местных инфекционных стационарах продолжают находиться 170 пациентов с COVID-19.

В местных инфекционных стационарах продолжают находиться 170 пациентов с COVID-19.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За минувшие сутки медики Марий Эл подтвердили еще два летальных случая COVID-19 в республике. Таким образом, число смертей зараженных человек там достигло 171. Такие данные на субботу, 27 февраля, приводит федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

С начала пандемии в регионе выявили 11 754 случая коронавируса, в том числе 35 - накануне. На сегодняшний день 10 461 заразившийся выздоровел. В местных инфекционных стационарах продолжают находиться 170 пациентов с COVID-19, сообщает Минздрав Марий Эл.