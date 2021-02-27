Число жертв коронавируса в Марий Эл перевалило за 170

В местных инфекционных стационарах продолжают находиться 170 пациентов с COVID-19. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За минувшие сутки медики Марий Эл подтвердили еще два летальных случая COVID-19 в республике. Таким образом, число смертей зараженных человек там достигло 171. Такие данные на субботу, 27 февраля, приводит федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

С начала пандемии в регионе выявили 11 754 случая коронавируса, в том числе 35 - накануне. На сегодняшний день 10 461 заразившийся выздоровел. В местных инфекционных стационарах продолжают находиться 170 пациентов с COVID-19, сообщает Минздрав Марий Эл.