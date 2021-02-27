В Чувашии скончались еще четыре зараженных коронавирусом человека

С начала пандемии COVID-19 с в регионе был диагностирован 21 343 людям, в том числе 54 - накануне. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на субботу, 27 февраля, в Чувашии скончались уже 1 028 зараженных коронавирусом человек. Смерти последних четырех больных подтвердились за минувшие сутки, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией. Заметим, что сообщения о новых жертвах COVID-19 в республике поступают оттуда ежедневно уже четвертый месяц - с 22 ноября 2020 года.

С начала пандемии коронавирус в регионе был диагностирован 21 343 людям, в том числе 54 - накануне. На сегодняшний день большинство из них - 19 544 человека, выздоровело.