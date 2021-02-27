Число летальных случаев COVID-19 в Ульяновской области достигло 792

С начала пандемии коронавируса в регионе подхватили 47 590 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в Ульяновской области выявили 99 новых случаев коронавируса, выписали 103 переболевших инфекцией пациентов и подтвердили смерть восьми зараженных человек. Такие цифры в субботу, 27 февраля, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

С начала пандемии в регионе провели 696,3 тысячи тестов на коронавирус и обследовали 663,8 тысячи человек. Это помогло выявить 47 590 больных, 44 084 из которых выздоровели, а 792 - скончались. Сейчас под медицинским наблюдением с подтвержденной инфекцией или подозрением на нее находятся 10 602 человека.

Напомним, с сегодняшнего дня в Ульяновской области смягчили ряд “ковидных” ограничений. Учреждениям допобразования разрешили вернуться в обычных режим работы, в помещениях разрешили проводить массовые мероприятия с участием не более 50 человек, а на регистрацию брака в ЗАГС разрешили приглашать любое число гостей. Кроме того, точки общепита теперь могут размещать за одним столиком до восьми посетит