В Ульяновской области смягчили ряд “ковидных” ограничений

Сохраняются требования социальной дистанции и масочного режима в общественных местах. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 27 февраля, в Ульяновской области смягчается ряд “ковидных” ограничений. Так, учреждения допобразования возвращаются в обычных режим работы, в помещениях можно проводить массовые мероприятия с участием не более 50 человек, а на регистрацию брака в ЗАГС можно приглашать любое число гостей. Кроме того, власти разрешили точкам общепита размещать за одним столиком до восьми посетителей.

Вместе с тем, правда, в регионе продлили режим повышенной готовности - до 31 марта. Сохраняются требования социальной дистанции и масочного режима в общественных местах.