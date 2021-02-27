В Марий Эл 80-летний пенсионер решил перебежать дорогу в неположенном месте и попал под машину

В результате наезда мужчина был госпитализирован с травмами. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Утром в пятницу, 26 февраля, у дома №43 на улице Бутяково в Звенигово иномарка Hyndai сбила 80-летнего пешехода. По предварительным данным, мужчина перебегал дорогу в неположенном месте, несмотря на то, что пешеходный переход был в зоне видимости.

В результате наезда пенсионер был госпитализирован с травмами.

- За прошедшие сутки сотрудниками Госавтоинспекции пресечено 240 правонарушений, задержано 3 водителя в состоянии опьянения, одному из них грозит уголовная ответственность за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. За неиспользование световозвращающих элементов при движении по дорогам в темное время суток вне населенного пункта к административной ответственности привлечены 2 пешехода, - замечают в пресс-службе УГИБДД Марий Эл.