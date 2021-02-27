Власти Казани рассказали о мошенниках, которые разносят горожанам поддельные счет-фактуры

Такие квитанции стали появляться в почтовых ящиках жителей Авиастроительного района города. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителям Авиастроительного района Казани начали приходить поддельные счет-фактуры. Их в почтовые ящики горожан раскладывают мошенники, сообщили в Комитете ЖКХ Исполкома столицы Татарстана.

Распознать такие квитанции несложно - в них неверно указаны номер лицевого счета, месяц, площадь жилья, количество проживающих лиц или данные по приборам учета. Кроме того, на них стоит несуществующая дата - 31.02.2021.

При сканировании QR-кода с таких счет-фактур появляется обозначение «Пожертвование в медицинскую гуманитарную организацию». При сканировании счет-фактуры в кассе расчетного центра же открывается квитанция с другой квартиры.

Отметим, что местная управляющая компания уже направила заявления о мошенничестве в Управление по борьбе с экономическими преступлениями Казани и в отдел полиции Авиастроительного района.