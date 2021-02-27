В Ульяновской области за сутки сбили троих пешходов

Госпитализация потребовалась только одному пострадавшему - ребенку. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В пятницу, 26 февраля, в Ульяновской области произошло сразу три аварии с участием пешеходов. Первая - в 9.45 на первом километре 650 метре автодороги “Ульяновск-Ишеевка” в Ленинском районе. По предварительной информации, 24-летний водитель автомобиля “Чери Амулет” сбил 43-летнюю женщину, которая шла по правой обочине в попутном направлении. После ДТП она была доставлена в больницу, но скоро отпущена домой.

Вторая авария произошла в 15.15 у дома №2 на проспекте Тюленева в Ульяновске. Здесь автомобиль под управлением 33-летнего мужчину сбил 11-летнего школьника, который, предварительно, переходил дорогу в неположенном месте. После наезда ребенок был госпитализирован.

Последнее ДТП с пешеходом произошло в 18.35 у дома №1 на проспекте Антонова также в Ульяновске - иномарка “Киа Сид” сбила 30-летнюю женщину, которая переходила дорогу по “зебре”. После наезда пострадавшая самостоятельно обращалась в медучреждение, врачи назначили ей лечение и отпустили домой, сообщает пресс-служба УГИБДД Ульяновской области.