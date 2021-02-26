В эту субботу в Татарстане ожидается сильная метель и ветер

Скорость ветра может достигать 18 м/с. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ночью и днем 27 февраля в Татарстане ожидаются сильный ветер до 18 м/с и метель с ухудшением видимости до 500 - 1 000 метров и менее, а также гололед, на дорогах снежные заносы и сильная гололедица. Предупреждает Гидрометцентр республики.

Территория региона окажется под влиянием смещающегося с северо-запада активного циклона. При этом температура воздуха ночью будет в пределах от -11 до -16 градусов, за исключением востока Татарстана – там при прояснениях прогнозируется от -17 до -22, днем же ожидается от -4 до -9 градусов, на юго-западе и юге – от 0 до -4.