26 февраля в Татарстане подтвердили еще три смерти от коронавируса

Очередными жертвами инфекции стали две женщины и один мужчина. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В эту пятницу, 26 февраля, Минздрав Татарстана сообщил о том, что в республике подтверждены еще три смерти от коронавируса. Очередными жертвами инфекции стали 84-х и 68-ми летние женщины, а также 88-летний мужчина. Таким образом, число летальных исходов COVID-19 в Татарстане достигло 331 случая.

Напомним, что за минувшие сутки в республике были также выявлены 52 новых зараженных коронавирусом. 18 из них госпитализированы, а остальные – 34 человека, проходят лечение на дому.

Всего с начала пандемии в Татарстане инфекция была обнаружена у 17 871 человека, из них болезнь смогли победить 14 414 человек.