Житель Ульяновска, чтобы не возвращать миллион рублей, застрелил брата и был приговорен к 15 годам колонии

Застрелил и сбросил тело в колодец. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ульяновске вынесли приговор 40-летнему местному жителю, которого признали виновным по уголовной статье "Убийстве из корыстных побуждений" - такой вердикт вынесли присяжные. В итоге судья назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет в колонии строгого режима. Кроме того, осужденному вменили выплатить родственникам убитого 3,5 миллиона рублей в качестве морального вреда. И это при том, что преступник и жертва были братьями.

- Данное решение суда вступило в законную силу, - сообщили в следственном комитете Ульяновской области.

Так, было доказано, что злоумышленник задолжал потерпевшему миллион рублей. Отдавать было нечего и мужчина решился на убийство. В ночь на 19 января 2020 года в Ульяновске на территории магазина, расположенного на улице Урицкого, должник два раза выстрелил из ружья в брата. А когда тот скончался, смыл следы крови и отвез тело убитого в лес возле поселка Лесная Долина и сбросил его в колодец.