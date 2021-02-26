Казань
Еще
Радио
Казань
Еще
Радио
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В 2020 году спрос на земельные участки в Татарстане вырос на 30%

К тому же в республике было замечено снижение цен на участки под строительство частных домов и земли в садовых товариществах
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
КомментироватьОставить комментарий
В среднем в регионах России в прошлом году спрос на земельные участки под частные дома вырос на 37%.

В среднем в регионах России в прошлом году спрос на земельные участки под частные дома вырос на 37%.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В 2020 году, когда на мир обрушилась пандемия коронавируса, и люди были вынуждены больше времени проводить дома, в Татарстане на 30% вырос спрос на земельные участки. К тому же в республике было замечено снижение цен на участки под частные дома и земли в садовых товариществах - на 7% и 9% соответственно. Правда, при этом сократилось число предложений о продаже участков - на 5%. Такие данные предоставляет сервис “Авито Недвижимость”.

Заметим, что в среднем в регионах России в прошлом году спрос на земельные участки под частные дома вырос на 37%.