В Казани трамваи №5 и №5а станут ходить чаще

Фото: kzn.ru

Возможно трамваи в Казани действительно превратятся в один из самых удобных, а главное быстрых, способов добраться до нужного места. МУП «Метроэлектротранс» приняло решение о том, что вагоны будут ходить чаще, а значит время ожидания на остановках должно сократиться.

Это будет достигнуто за счет увеличения количество трамваев на одних из самых популярных маршрутов - №5 и №5а. На каждый из них добавят по четыре трехсекционных вагона.

Таким образом, если до этого на маршруты выходили по 16 трамваев, то теперь их будет 20.

- Такое решение принято для улучшения транспортного обслуживания жителей и гостей города, - отметили в МУП «Метроэлектротранс».