В Татарстан поступит еще 13 тысяч доз вакцины от коронавируса «Спутник V»

По последним данным в республике прививку от COVID-19 сделали 75 922 человека. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стало известно, что к началу будущей недели в Татарстан поступит очередная партия вакцины от коронавируса «Спутник V» - 13 тысяч доз. Об этом на пресс-конференции сообщил главный внештатный специалист-эпидемиолог Минздрава республики Дмитрий Лопушов. Он также заметил, что количество прививочных пунктов в регионе увеличено до 153.

Напомним, по данным на пятницу, 26 февраля, в Татарстане прививку от COVID-19 сделали 75 922 человека, 13 620 из которых уже получили вторую дозу препарата. Инфекцию же на сегодняшний день в республике подхватили 17 871 человек, 14 414 из них уже выздоровели, а 328 - скончались.