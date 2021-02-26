В Тататарстане за сутки коронавирус подтвердился еще у 52 человек

С начала пандемии COVID-19 в республике диагностировали 17 871 человеку. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в Татарстане выявили 52 новых случая COVID-19: три - завозные, 49 - контактные. Большинство зараженных - жители Казани (25 человек).

Среди инфицированных пятеро несовершеннолетних, четверым - от 18 до 30 лет, 18-ти - от 30 до 50 лет, десяти - от 50 до 60 лет, 12-ти - от 60 до 70 лет, двоим - от 70 до 80 лет, а одному - от 80 до 90 лет. Госпитализация потребовалась 18 из них.

С начала пандемии коронавирус в республике диагностировали 17 871 человеку. Сейчас 14 414 из них выздоровели, а 328 - скончались.

- Всего от коронавируса в республике провакцинировано 75 922 человека. Вторую дозу препарата получили 13 620 человек, - отмечают в пресс-службе Минздрава Татарстана.