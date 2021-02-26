В 2020 году жители Набережных Челнов стали чаще умирать от заболеваний органов дыхания

В целом же, показатель смертности в городе в прошлом году составил 11,4 случая на 1 тысячу населения. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В 2020 году показатель смертности в Набережных Челнах составил 11,4 случая на 1 тысячу населения. Люди чаще всего умирали от болезней органов кровообращения, новообразований и заболеваний органов дыхания. Последние вышли в “тройку” отчасти из-за пандемии коронавируса. Об этом на итоговом заседании медсовета управления здравоохранения Набережных Челнов заявил глава горздрава Александр Николаев.

При этом, по словам Николаева, в 2020 году местным медикам удалось добиться снижения младенческой смертности до 4%. Отметим, что еще в 2019 году этот показатель составлял 6,4%.