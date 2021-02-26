В Казани на парковках хотят установить еще одну камеру с искусственным интеллектом

Камеры будут тестировать до конца марта. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В комитете по транспорту Исполкома Казани подвели итоги перового месяца использования белгородских камер «Сова - М». Они пока работают в тестовом режиме. С помощью технологии искусственного интеллекта они вычисляют и фиксируют водителей, которые на муниципальной парковке скручивает со своей машины госномера, чтобы не платить за стоянку.

Нарушители уже начали получать штрафы по почте. И с каждым днем камеры выявляют все больше таких автомобилистов. Последние же стали чаще платить за парковку, даже там, где обычно наблюдается паление платежей.

- На сегодня составлено около 30 административных дел в отношении водителей, которые снимают со своих автомобилей номера, - отметили в городском комитете по транспорту.

Там вместе с разработчиками сейчас рассматривают варианты улучшения камер с искусственным интеллектом при помощи алгоритмов действующих на основе технологии нейросетей.

Вместе с тем в Казани стартует второй этап тестирования этих камер. Он продлится до конца марта. В его рамках решено расширить зону охвата экспериментом и установить еще одну камеру. По итогам тестирования власти города примут решение о целесообразности покупки данных комплексов.