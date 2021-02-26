В Чувашии подтвердили еще восемь смертей от COVID-19

Число жертв COVID-19 в регионе увеличивается ежедневно уже четвёртый месяц - с 22 ноября 2020 года. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Чувашии продолжают ежедневно подтверждаться новые летальные случаи коронавируса. Так, в пятницу, 26 февраля, стало известно еще о восьми смертях зараженных человек. Таким образом, число жертв инфекции в республике достигло 1 024, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Заметим, что с начала пандемии коронавирусная инфекция в регионе была диагностирована 21 289 людям, в том числе 59 - накануне. На данный момент 19 497 из заразившихся выздоровели.

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