Число летальных случаев коронавируса в Ульяновской области превысило 780

Под медицинским наблюдением с подтвержденным COVID-19 или подозрением на него в регионе сейчас находятся 10 673 человека. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

С начала пандемии в Ульяновской области подтвердились 784 летальных случая коронавируса. О восьми последних смертях стало известно сегодня, 26 февраля, от федерального оперштаба по борьбе с инфекцией. О новых жертвах COVID-19 в регионе там сообщают уже третий день подряд.

На сегодня коронавирус в регионе был выявлен у 47 491 человека, большинство из них - 43 981, уже выздоровело. Под медицинским наблюдением с подтвержденным вирусом или подозрением на него сейчас находятся 10 673 пациента.