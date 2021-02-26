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Коронавирус Covid-19

В Чувашию поступило еще более 4 тысяч доз вакцины от коронавируса

Сейчас препарат распределяют по медицинским организациям и прививочным пунктам
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
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Вакцинация в республике проходит бесплатно по предварительной записи.

Вакцинация в республике проходит бесплатно по предварительной записи.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Чувашии поступило еще 4,1 тысячи доз вакцины от коронавируса “Спутник-V”. Сейчас препарат распределяют по 41 медицинским организациям и прививочным пунктам.

Напомним, что вакцинация в республике проходит бесплатно по предварительной записи. Оставить заявку можно по единому номеру 112, на портале Госулуг или в регистратуре поликлиники по месту жительства.

С начала пандемии в Чувашии провели 526,6 тысячи тестов на COVID-19, что помогло выявить 21,2 тысячи зараженных человек.