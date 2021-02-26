В Чувашию поступило еще более 4 тысяч доз вакцины от коронавируса

Вакцинация в республике проходит бесплатно по предварительной записи. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Чувашии поступило еще 4,1 тысячи доз вакцины от коронавируса “Спутник-V”. Сейчас препарат распределяют по 41 медицинским организациям и прививочным пунктам.

Напомним, что вакцинация в республике проходит бесплатно по предварительной записи. Оставить заявку можно по единому номеру 112, на портале Госулуг или в регистратуре поликлиники по месту жительства.

С начала пандемии в Чувашии провели 526,6 тысячи тестов на COVID-19, что помогло выявить 21,2 тысячи зараженных человек.