В Ульяновской области в ДТП с фурой погиб водитель легковушки

Фото: пресс-служба УГИБДД Ульяновской области

В четверг, 25 февраля, на 1 километре 100 метре автодороги «Цивильск – Ульяновск – разъезд Лаишевский – Казань – Буинск – Ульяновск» в Ульяновском районе произошла смертельная авария. Около 20.30 40-летний водитель грузового автомобиля «Мерседес Бенц», по предварительным данным, не справился с управлением. Его фура оказалась на встречке, где столкнулась с легковушкой «Лада Гранта».

За рулем отечественного автомобиля находился 58-летний мужчина. От полученных травм он скончался на месте, сообщает пресс-служба УГИБДД Ульяновской области.