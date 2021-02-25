25 февраля в Татарстане подтвердили еще пять смертей от коронавируса

Таким образом, в Татарстане уже зарегистрировано уже 328 случаев летального исхода инфекции. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В этот четверг, 25 февраля, Минздрав Татарстана официально подтвердил в республике еще пять смертей от коронавируса. Речь идет о 80-ти, 77-ми и 71-летних мужчинах, а также о 83-х и 64-х летних женщинах. Таким образом, в Татарстане уже зарегистрировано уже 328 случаев летального исхода инфекции.

Также за минувшие сутки в регионе было выявлено 55 новых случаев заражения коронавируса. Два из них являются завозными, а остальные 53 – контактными. В этот раз госпитализация понадобилась 28 инфицированным. Оставшиеся из этого числа 27 человек лечатся на дому.

Всего же с начала пандемии в Татарстане коронавирус был обнаружен у 17 819 человек. Из них смогли выздороветь 14 336 человек.