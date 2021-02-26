Голосуй за «Маленького чемпиона» из Казани

Этот спортивный праздник уже объединил около 300 семей.

«Ты в игре!» - это поддержка амбициозных проектов в любительском спорте со всей России. Каждый проект, попавший в шорт-лист, примет участие в специальной образовательной программе и получит помощь от экспертов спортивной индустрии при подготовке к презентации. Финалисты конкурса получат поддержку для масштабирования своего проекта.

Одним из них могут стать и детские соревнования по забегу в ползунках – «Маленький чемпион», которые ежегодно ко Дню защиты детей проводит «Комсомольская правда» в Казани. Этот спортивный праздник уже объединил около 300 семей.

Каждое лето маленькие дети от года до трех лет соревнуются в скорости преодоления 20 метровой дистанции и получают заслуженные призы.

Отдай свой голос за проект из Казани, и он станет более масштабным!

Проголосовать можно по ссылке.