В Чувашии продлили запрет на охоту на барсуков и глухарей

Ближайшие три года будет также запрещена охота на сурков в общедоступных охотничьих угодьях. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В Чувашии запрет на охоту на барсуков, глухарей продлили до 1 апреля 2024-го. То есть еще на три года Соответствующий проект постановления принят сегодня, 25 февраля, Кабмином республики.

Снять ограничения на охоту сейчас не позволяет динамика роста количества указанных животных и птиц, сообщает пресс-служба Минприроды Чувашии. По данным ведомства, за последние три года, пока действует запрет, численность глухаря в регионе увеличилась с 670 до 774, барсука – с 258 до 262, но, как считают специалисты, это все равно очень мало.

Отметим, что в Чувашии в ближайшие три года будет также запрещена добыча сурков в общедоступных охотничьих угодьях. Их численность, по данным Минприроды республики, сейчас снизилась до 202 особей.