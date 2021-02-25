В Марий Эл запретили продавать подросткам "энергетики"

Закон вступит в силу через десять дней после его официального опубликования. Фото: Мария ЛЕНЦ

В четверг, 25 февраля, в ходе 16-й сессии Госсобрания Марий Эл депутаты седьмого созыва приняли региональный закон, запрещающий продажу "энергетиков" подросткам. К таковым решили отнести все безалкогольные, тонизирующие напитки с содержанием кофеина более 0,151 мг/куб.см.

В случаи нарушения нового закона продавцам будут выписываться штрафы: для физлиц – от одной до трех тысяч рублей, для должностных лиц – от 10 до 30 тысяч, для юридических – от 30 до 50 тысяч рублей.

Отметим, что закон вступит в силу через десять дней после его официального опубликования.