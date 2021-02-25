В Чувашии водитель погиб, когда его после ДТП придавило его же автомобилем

С места происшествия Фото: МВД по Чувашской Республике

Смертельная авария произошла 24 февраля в 11.10 на 148 километре трассы "Аниш" - "Цивильск-Ульяновск". По предварительным данным, 38-летний водитель, управлявший легковым автомобилем Citroen Berlingo не пристегнулся ремнем безопасности, превысил скорость, не справился с управлением и вылетел на машине в кювет. Во время дорожно-транспортного происшествия его выбросило из салона. После этого на мужчину упал его же автомобиль.

- Полученные травмы оказались смертельными, водитель погиб на месте аварии, - сообщили в ГИБДД Чувашии.