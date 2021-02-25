В Татарстане поселки Осиново и Васильево могут получить статус городов

Об этом сообщил глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев. Фото: zelenodolsk.tatarstan.ru

Поселки Осиново и Васильево в Зеленодольском районе Татарстана могут получить статусы городов. Об этом сегодня, 25 февраля, на пятой сессии совета Зеленодольского района и совета Зеленодольска четвертого созыва сообщил глава муниципалитета Михаил Афанасьев.

По его словам, уже сегодня число жителей этих поселков достигает 40 тысяч человек. А для Васильево даже разработана специальная программа социально-экономического развития, которая скоро начнет реализовываться.