Быть в курсе всех семейных событий

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Казалось бы, что может быть сложного при выборе тарифа на мобильную связь. Как правило, достаточно подобрать то предложение, которое будет для каждого наиболее подходящим по количеству гигабайт интернет-трафика или минут разговоров. Но что делать, если тарифов слишком много, а у каждого члена семьи свои предпочтения? Мы собрали несколько советов, которые помогут выбрать действительно удобный и выгодный тариф для семейного общения.

ИНТЕРНЕТ ОТ МАЛА ДО ВЕЛИКА

Помочь папе найти самый быстрый маршрут до работы, а маме погуглить рецепт к праздничному ужину, самым юным в семье посмотреть любимый мультик перед сном или пригласить дедушку и бабушку на семейную вечеринку, даже если между вами километры – для этого сейчас необходим только смартфон. Конечно же, не менее важно выбрать оператора, который предоставит качественную связь. Билайн в Татарстане за последние два года увеличил сеть 4G на 75%*. Теперь можно пользоваться различными интернет-сервисами на еще более высоких скоростях: смотреть любимые сериалы в HD-качестве или еще больше общаться в соцсетях, подключаться к онлайн-конференциям или оперативно обмениваться тяжелыми файлами, работая удаленно.

ЭКОНОМИКА ДОЛЖНА БЫТЬ ЭКОНОМНОЙ

Семья – это не только про любовь, но и про бюджет. И, конечно, приятно тратить этот бюджет на приключения и подарки, а не на бесконечные счета. Поэтому для тарифа так важна возможность единого счета оплаты, к которому можно подключить номера близких и делиться с ними самыми востребованными услугами бесплатно**. Например, к тарифной линейке «Близкие люди» от Билайн можно подключить до 5 дополнительных номеров. Контроль за расходами участников поможет старшим в семействе прогнозировать расходы и быть на связи с теми, кто пока не ведет подсчет доходов и расходов.

ЗВОНИТЕ ЛЮБИМЫМ, КОГДА ХОТИТЕ

Или это семья из двух человек, которые только-только начали семейную жизнь. Они любят друг друга и не могут наговориться, им так важно рассказать о том, как прошел день. Пускай, через час он приедет домой, но зачем ждать, если телефон под рукой. Уверены, тариф должен быть таким, чтобы можно было звонить любимому человеку и говорить часами. Например, пользователи тарифной линейки «Близкие люди» получают возможность подключить «Любимый номер», разговоры с которым не будут расходовать пакет минут из тарифа.

МЕССЕДЖЕРЫ 24/7

Если у вас нет семейного чата, то самое время его создать. В семейных тарифах Билайн месседжеры доступны без ограничений, поэтому каждый сможет в срочном порядке поделиться селфи, прислать приглашение в гости или выложить свежеприготовленный торт. Осталось только подружить бабушку с WhatsApp, Viber и Telegram – всего ничего!

КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЕ В КАРМАНЕ

Как насчёт посмотреть серию любимого сериала перед сном, чтобы никого не разбудить? Или включить документалку про рыб своему котику? Телефон может быть портативным TV, сейчас это ещё проще, чем раньше: не нужно выбирать лучшие сервисы, переплачивая за подписки или полночи искать пиратские сайты с рекламой в фильме. Гораздо лучше, чтобы развлекательный контент уже включался сотовым оператором в тариф. Такие предложения можно встретить всё чаще. Даже самые бюджетные варианты тарифов «Близкие люди» включают доступ к базовому набору из 20 популярных каналов.

Научите близких использовать смартфон по-максимуму и будьте рядом, даже если приходится быть на расстоянии. Линейка тарифов «Близкие люди» от Билайн подойдёт для этого по всем пунктам!

* По данным внутренней аналитики ПАО «Вымпелком» в декабре 2020 года при сравнении с аналогичным периодом 2018 года.

** Акция проводится с 27 января до 31 марта 2021 года. Абоненты ряда тарифных планов «Билайн», впервые подключающие услуги «Дели всё» / «Дели гиги», могут подключить до пяти доп. номеров бесплатно и делиться с ними пакетами минут, SMS и/или ГБ в рамках акционного тарифа. Подробнее об организаторе акции и ее условиях на сайте.