Новый «Трансформер» — первый тариф Wink, который сам подстраивается под пользователя

«Ростелеком» представляет новую версию тарифа «Трансформер», который научился автоматически подстраиваться под интересы клиента. Обновленный тариф-конструктор сохранил все свои преимущества и пополнился крутыми возможностями для новых подписчиков интерактивного телевидения и видеосервиса Wink. Теперь клиенту не нужно самому настраивать список дополнительных мини-пакетов — они будут активироваться автоматически в зависимости от того, что смотрит подписчик.

«Трансформер» по-прежнему позволяет создать идеальный тариф под конкретного пользователя. В новой версии доступно более 300 телеканалов, как общедоступных, так и тематических, а также более 40 тысяч фильмов и эпизодов сериалов разных жанров, стран и лет. Помимо базового пакета телеканалов и видеоконтента сформированы 22 тематических мини-пакета, пять из которых в любых комбинациях входят в абонентскую плату, а шестой и последующие можно активировать за дополнительную плату (от 50 рублей в месяц).

Если подписчик выбрал и начинает смотреть определенный контент, то мини-пакет, в который он входит, будет подключен автоматически. Каждый месяц клиент может сменить хоть все дополнительные пакеты на новые. Мини-пакеты рассчитаны на любой вкус и интересы — детские (на разные возрастные категории), познавательные, спортивные, музыкальные, для женской и мужской аудиторий, для любителей российского и мирового кино.

Новым пользователям при подключении на сайте тарифа предоставляется бесплатный доступ на 30 дней. Также в рамках акции «Максимальный доступ» новым клиентам по 31 мая 2021 года будут открыты все 22 дополнительных мини-пакета без дополнительной платы. Это прекрасная возможность изучить весь контент и оставить только то, чем реально пользуется клиент, не переплачивая за лишнее.

- «Трансформер» появился около года назад и быстро стал самым популярным в линейке тарифов Wink. Изучив за это время опыт, пожелания и обратную связь от клиентов, мы разработали новую, более совершенную версию тарифа, научив его самостоятельно подстраиваться под интересы пользователя. Клиент, по сути, получает персональную подписку, которая учитывает его вкусы и предпочтения, что позволит увеличить количество и продолжительность просмотров в видеосервисе. Обновленный «Трансформер» — отличная возможность сделать Wink личным видеосервисом, — отметил директор по развитию направления «Видео» компании «Ростелеком» Антон Володькин.

Полные условия тарифного плана «Трансформер» и маркетинговой акции «Полный доступ» представлены на сайте.

Фото: предоставлено пресс-службой

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Wink — цифровой видеосервис «Ростелекома», который объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 400 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого видеоконтента на любой вкус (60 000 позиций). Wink доступен на любом экране — домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфона или планшета (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбука и компьютера (на видеопортале). В Wink также представлены сервисы караоке, аудиокниг, облачных игр.

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ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,4 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,7 млн пользователей, из них свыше 5,9 млн — IPTV.

Дочерняя компания «Ростелекома» оператор Tele2 Россия является крупным игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим более 44 млн абонентов и лидирующим по индексу NPS (Net Promoter Score) — готовности пользователей рекомендовать услуги компании.

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.