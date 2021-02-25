В Минздраве Татарстана сообщили, что от коронавируса, в первую очередь, нужно привиться именно сердечникам

Инфекция может спровоцировать обострение заболеваний.
Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
В этот четверг, 25 февраля, в прямом эфире в соцсети главный внештатный специалист, врач-кардиолог Минздрава Татарстана Зульфия Ким, сообщила, что по опыту специалистов, в том числе и зарубежных, около 50% людей, которые переболели коронавирусом, имеют осложнения сердечно-сосудистой системы.
Поэтому, по словам врача, от COVID-19, в первую очередь, нужно привиться именно сердечникам. Именно они находятся в группе риска. Если пациент с патологиями сердечно-сосудистой системы заразится, то инфекция может спровоцировать обострение этих заболеваний.
При этом Зульфия Ким настоятельно рекомендует инфицированным не заниматься самолечением и не отказываться от госпитализации.
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