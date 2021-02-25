Рустам Минниханов ознакомился с ходом строительства трассы М-12 "Москва - Казань" в Татарстане

Президент Татарстана осмотрел стройку с высоты. Фото: скриншот с видео

Президент Татарстана Рустам Минниханов ознакомился с ходом строительства трассы М-12 "Москва - Казань", а точнее с работами, которые проводятся на седьмом и восьмом участках, пролегающих через территорию пяти районов республики.

На первом из них сейчас снимают растительный слой, разрабатывают грунт, планируют площадь, устраивают плиты временной автодороги и устанавливают столбы освещения.

На втором - строят временные подъездные дороги, обустраивают строительные площадки и выполняют инженерно-геологические изыскания. Кроме этого, уже начаты работы на мостовом переходе через Волгу.

Главы тех районов, где проводятся работы, попросили власти помочь в дорожном строительстве и создании дополнительной инфраструктуры. Минниханов поручил рассмотреть эти вопросы профильным ведомствам.

Напомним, ранее глава Татарстана ответил на возмущения жителей домов, рядом с которыми будет проходить новая дорога.

- Они хотели жить на природе, а там рядом трасса пройдет. Их реакция понятна. Но в целом для народа это 10 плюсов, нам просто повезло. Все будет сделано с соблюдением санитарных норм, с шумозащитными экранами, - тогда заверил он.