Фонд Татарстана по защите дольщиков получил права на два дома разорившейся компании “Свей”

К такому решению пришел Арбитражный суд республики. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Арбитражный суд Татарстана предал последние обязательства разорившейся строительной компании “Свей” перед дольщиками. Застройщиком домов №6 и №3 в жилом комплексе “Золотая середина” в Ново-Савиновской районе Казани стал Фонд республики по защите прав дольщиков. Объекты там пообещали сдать уже в текущем году.

Оба дома будут иметь девять этажей - восемь жилых и один технический. Для тех, кто приобрел квартиру у “Свея”, но из-за этажности не получит ее в “Золотой середине”, построят два компенсационных дома на 300 человек.