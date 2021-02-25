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Фонд Татарстана по защите дольщиков получил права на два дома разорившейся компании “Свей”

Их обещают достроить в 2021 году
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
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К такому решению пришел Арбитражный суд республики.

К такому решению пришел Арбитражный суд республики.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Арбитражный суд Татарстана предал последние обязательства разорившейся строительной компании “Свей” перед дольщиками. Застройщиком домов №6 и №3 в жилом комплексе “Золотая середина” в Ново-Савиновской районе Казани стал Фонд республики по защите прав дольщиков. Объекты там пообещали сдать уже в текущем году.

Оба дома будут иметь девять этажей - восемь жилых и один технический. Для тех, кто приобрел квартиру у “Свея”, но из-за этажности не получит ее в “Золотой середине”, построят два компенсационных дома на 300 человек.