В Татарстане предупредили о метели с ухудшением видимости

Видимость ухудшится до 1 000 метров и менее. Фото: Олег УКЛАДОВ

Гидрометцентр Татарстана предупреждает, что с 18.00 25 февраля и до 18.00 26 февраля на территории республики и непосредственно в Казани ночью, а также днем ожидается метель с ухудшением видимости до 1 000 метров и менее. Кроме того, днем и вечером в Татарстане прогнозируется сильный ветер с порывами до 17 м/с и гололед.

Отметим, что по прогнозу того же Гидрометцентра республики, в эту пятницу, 26 февраля, ночью температура воздуха будет в пределах от -14 до -19 градусов, а в восточных районах при прояснениях и до -24. Днем же ожидается от -6 до -11 градусов, на востоке - до -16.

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