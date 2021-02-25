46% жителям Татарстана, которые сделали прививку от коронавируса, более 60 лет

13 620 вакцинированных уже получили вторую дозу препарата. Фото: Мария ЛЕНЦ

Стало известно, что почти половина - 46%, жителей Татарстана, которые сделали прививку от коронавируса - люди старше 60 лет. Всего же, по данным на четверг, 25 февраля, в республике вакцинировались 73 750 человек, 13 620 из которых получили вторую инъекцию "Спутника V". Такие цифры сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Заметим, что с начала пандемии в Татарстане СOVID-19 диагностировали 17 819 людям. На данный момент большинство из них - 13 446 человек, выздоровело, а 323 - скончались.

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