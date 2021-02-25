В Татарстане за сутки выявили еще 55 новых случаев коронавируса

С начала пандемии коронавирус в республике подхватили 17 819 человек. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По данным на четверг, 25 февраля, в Татарстане выявлено 17 819 случаев коронавируса, в том числе 55 - за минувшие сутки: два - завозные, 53 - контактные. Большинство последних зараженных - жители Казани (18 человек) и Набережных Челнов (12 человек).

Среди новых больных четверо несовершеннолетних, троим - от 18 до 30 лет, 11-ти - от 30 до 50 лет, пятерым - от 50 до 60 лет, 19-ти - от 60 до 70 лет, 10-ти - от 70 до 80 лет, троим - от 80 до 90 лет. Госпитализация потребовалась 28 из них.

Заметим, что 14 336 ранее инфицированных граждан в республике выздоровели, а 323 - скончались.