В Набеежных Челнах в отделе полиции скончался задержанный

Пока шел разбор по факту его задержания, мужчину поместили в камеру, где он и скончался. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В камере для административных задержанных набержночелнинского отдела полиции "Электротехнический" днем 23 февраля было обнаружено тело мужчины. Погибшего незадолго до этого доставили за употребление наркотиков. Пока шел разбор по факту его задержания, мужчину поместили в камеру, где он и скончался.

По факту происшествия проводится служебная проверка силами МВД Татарстана. Также проводится судебно-медицинская экспертиза и устанавливаются точные причины гибели задержанного. На основании полученных результатов будут приняты меры для наказания виновных или усиления профилактических мер во время контроля за задержанными отделе полиции.