В Чистополе из-за коммунальной аварии без воды ночью остались 32,5 тысячи человек

Около одного из домов произошел прорыв трубопровода. Фото: МЧС Татарстана

В ночь на 25 февраля в экстренные службы Татарстана поступило сообщение о том, что из-за коммунальной аварии в Чистополе без холодной воды остались 32,5 тысячи горожан, в том числе и 3 861 ребенок. Все они проживают в 8 тысячах частных домах, а также в 40 многоэтажках.

Мало того, без воды также остались семь школ, шесть детских садов, один детский дом, один детский санаторий и пять котельных. Перед отключением их руководство было предупреждено.

Причина же самой аварии в прорыве трубопровода около дома №2 на улице Карла Маркса.

- В 04.40 водоснабжение восстановлено по временной схеме, - сообщили в МЧС Татарстана.

К этому времени авария уже должна была быть устранена.