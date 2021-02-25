В Чувашии продолжает расти число смертей от коронавируса

С начала пандемии коронавирус в республике был диагностирован 21 230 людям. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Чувашии уже четвертый месяц ежедневно подтверждаются новые летальные случаи коронавируса. Так, в четверг, 25 февраля, федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19 сообщил о смерти еще пятерых зараженных человек. Таким образом, число жертва инфекции увеличилось до 1 018.

Заметим, что с начала пандемии коронавирус в республике был диагностирован 21 230 людям, 52 из них - накануне. На сегодня большинство из них - 19 444 человека, выздоровело.