В Ульяновской области подтвердили еще восемь смертей от коронавируса

С начала пандемии в регионе провели 689 291 тест на COVID-19 и обследовали 656 969 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в Ульяновской области выявили 120 новых случаев коронавируса, выписали 102 пациентов, которые победили инфекцию, и подтвердили смерть восьми зараженных человек. Такие цифры в четверг, 25 февраля, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

С начала пандемии в регионе провели 689 291 тест на коронавирус, обследовав при этом 656 969 человек. Таким образом, инфекцию удалось выявить у 47 382 граждан, 43 887 из которых уже выздоровели, а 776 - скончались. Под медицинским наблюдением с подтвержденным вирусом или подозрением на него сейчас находятся 10 659 пациентов.