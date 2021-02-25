Коммунальщики Набережных Челнов стали одними из лучших в России по уборке снега с улиц

Каждый второй житель Набережных Челнов доволен работой коммунальных служб зимой Фото: Иван МАКЕЕВ

Каждый второй житель Набережных Челнов доволен работой коммунальных служб зимой 2020-2021. Так, татарстанский автоград стал вторым в рейтинге городов России по уборке снега с улиц. “Золото” он уступил Тюмени, где положительно о коммунальщиках отзываются 6 из 10 жителей. Соответствующее исследование провел сервис SuperJob.

На третьем месте рейтинга разместился Санкт-Петербург, где каждый десятый житель полностью доволен уборкой снега. В Москве же удовлетворенных работой коммунальщиков 38%: 12% абсолютно довольны, каждый четвертый скорее доволен.

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