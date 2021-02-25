С начала зимы 2020-2021 с улиц Казани вывезли более 718 тысяч тонн снега

За минувшие сутки, 24 февраля, с улиц города вывезли более 2,5 тысяч тонн снега. Фото: Михаил ФРОЛОВ

За минувшие сутки с улиц Казани вывезли более 2,5 тысяч тонн снега. Вместе с тем дорожными рабочими было использовано 363 тонны противогололедных материалов. Сегодня, 25 февраля, снег будут вывозить с улиц Амирхана, Баумана, Беломорская, Гагарина, Газовая, Дубравная, Ильича, Копылова, Мариупольская, Меридианная, Петербургская, Поперечно-Отарская, Тунакова, Сибгата Хакима, Халезова и проспекта Ибрагимова.

Заметим, что с начала зимы 2020-2021 с казанских дорог было вывезено 718,7 тысячи тонн снега. Дорожники использовали 66,4 тысячи тонн противогололедных материалов, сообщают в комитете внешнего благоустройства столицы Татарстана.