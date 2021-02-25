На улице Ибрагимова в Казани вновь прорвало трубу

Автомобилистам стоит заранее продумывать свой маршрут и искать пути объезда участка. Фото: Николай МЕДВЕДЕВ

В четверг, 25 февраля, напротив дома №61 на проспекте Ибрагимова в Казани вновь прорвало трубу. Сейчас на месте проводятся ремонтные работы, из-за чего движение от улицы Чистопольская до Ямашева затруднено. Автомобилистам стоит заранее продумывать свой маршрут и искать пути объезда участка.

Напомним, трубу у этого же дома на проспекте Ибрагимова прорвало и пару дней назад - 23 февраля. Дорога тогда превратилась в большую лужу. Из-за коммунальной аварии без воды почти на сутки остались жители ряда домов.