С 1 марта в Казани ограничат движение транспорта по улице Новаторов

Автомобилистам лучше заранее продумывать свой маршрут и искать пути объезда участков. Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 1 марта в Казани временно ограничат движение транспорта по улице Новаторов. Речь идет об участках возле домов №1а и №4, а также возле дома №64 на улице Николая Ершова. Вплоть до 8 апреля там будут строить водопровод и хозяйственно-бытовую канализацию.

После - с 8 апреля по 10 мая, движение ограничат по дорогам напротив вышеуказанных зданий.

Автомобилистам лучше заранее продумывать свой маршрут и искать пути объезда.

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