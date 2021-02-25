В Татарстане пожарный извещатель спас 11 человек

С места происшествия Фото: МЧС Татарстана

Пожар в частном кирпичном доме на улице Стекольной в поселке городского типа Васильево Зеленодольского района республики начался ночью 25 февраля. Живущие в доме люди проснулись от назойливого сигнала пожарного извещателя. Трое взрослых и восемь детей сразу стали собираться и выбегать на улицу. Все они спаслись вовремя. Пожарные извещатели были установлена благодаря республиканской программе для многодетных семей или пенсионеров.

Общая площадь возгорания составила 56 квадратных метров.

- Предварительная причина пожара – нарушение правил монтажа электрооборудования, - сообщили в МЧС Татарстана.