МЧС Татарстана опровергло нехватку спецодежды для сотрудников

Неизвестный сообщил, что пожарные получают ожоги во время тушения из-за своей спецодежды Фото: Мария ГОРЕЛОВА

В соцсетях республики появился пост от местного жителя, который пожаловался на то, что вынужден приобретать спецодежду для работы. Незнакомец заявил, что получает всего 25 тысяч рублей и вынужден за свой счет покупать себе обмундирование: "В Казанском гарнизоне Федеральной противопожарной службы не выдаются боевые одежды пожарного и средства к ним: футболки, обувь, краги, карабины, пояса. За отсутствием вышеперечисленного, сотрудники ФПС получают ожоги рук. Данные случаи приобрели систематический характер во время пожаротушения".

Ответ от МЧС Татарстана не заставил себя ждать. Пресс-служба ведомства сообщает, что: "Конкретные проблемы конкретного сотрудника МЧС всегда были предметом особого внимания руководителя любого уровня".

Далее были опровергнуты все претензии. Прежде всего, по зарплате - официальная зарплата пожарных не менее 32 тысяч рублей. По поводу получения ожогов во время исполнения служебных обязанностей: "За последние пять лет (со времён пожара и обрушения в ТЦ "Адмирал") случаев получения ожогов пожарными при тушении пожаров не зафиксировано".

Опровергли в МЧС Татарстана и то, что "боевую" одежду приходится закупать за свой счет: "С боевой одеждой в Казанском гарнизоне проблем нет. Идёт постоянное обновление. У многих пожарных по несколько комплектов боевой одежды. Предметами боевой одежды пожарного, средствами защиты рук и ног пожарного личный состав Главного управления МЧС России по Республике Татарстан обеспечивается поступившим по централизованным поставкам имуществом".