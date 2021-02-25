В Ульяновской области во время пожара погибли мужчина и годовалый ребенок

С места происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Ульяновской области
Трагический случай произошел 25 февраля, в четверг, в 1.15 (по местному времени) в частном доме на улице Тухачевского в Димитровграде. Пока по неизвестным причинам загорелся дом, и четверо жильцов смогли выйти из него еще до приезда пожарных.
Пламя полностью охватило внутри все строение, горела крыша. Когда с огнем удалось справиться, во время разбора завалов обнаружили тела 23-летнего мужчины и годовалого ребенка, которые не успели выйти из строения.
В огне погибли 23-летний мужчина и годовалый ребенок
Фото: ГУ МЧС России по Ульяновской области
По данному факту гибели людей во время пожара СУ СКР Ульяновской области проводит доследственную проверку.