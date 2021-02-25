В Казани произошла коммунальная авария

Прорыв трубы произошел примерно в том же месте, что и 23 февраля Фото: Николай МЕДВЕДЕВ

Пересохшие краны утром 25 февраля вновь обнаружили жители микрорайона "56 квартал" в Московском районе столицы Татарстана. За последнюю неделю это уже второй прорыв труб на проспекте Ибрагимова в районе дома №61. Первый случай произошел 23 февраля. Тогда на устранение этого прорыва потребовались почти сутки. На это время было перекрыто движение транспорта в сторону проспекта Ямашева.

Сегодня утром, со слов диспетчера "Водоканала", произошел новый прорыв труб почти на этом же участке. Без воды остались жители микрорайона и детсады.

Отключение водоснабжения будет до устранения коммунальной аварии, сообщили в "Водоканале".