СУ СКР Ульяновской области: в ходе ссоры пенсионер зарезал двух соседей

Изъятое орудие преступления. Фото: СУ СКР Ульяновской области

Поножовщина между сосед, проживающих на улице Крупской в поселке Новоселки Мелекесского района Ульяновской области, произошла вечером 22 февраля.

Как сообщили в СУ СКР региона, 73-летний местный житель в подъезде поссорился со своим 60-летним соседом. В качестве аргумента он схватился за нож. Раненный пенсионером мужчина успел позвонить в соседнюю квартиру. Из нее вышла женщина. Она пыталась оказать пострадавшему помощь, но нападавший ударил ее в лицо. На крики женщины в подъезд выбежал ее 28-летний сын. Он пытался защитить ее. За что пенсионер несколько раз ударил молодого человека в грудь все тем же ножом. Оба потерпевших скончались от полученных ран на месте происшествия.

Пенсионер с ножом пытался сбежать, но его вычислили и задержали сотрудники полиции.

- По факту гибели двух мужчин возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", - сообщили в СУ СКР Ульяновской области. - Решается вопрос об избрании для задержанного меры пресечения.