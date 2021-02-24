В Татарстане предупредили о метели 25 февраля

На дорогах прогнозируется гололедица. Фото: Олег УКЛАДОВ

Гидрометцентр Татарстана предупреждает об ухудшении погоды в этот четверг, 25 февраля. Так, по его прогнозам, утром и днем в западных районах республики и непосредственно в Казани ожидаются метель и сильный ветер с порывами 15-18 м/с.

Отметим, что метеорологи так же сообщают о том, что в четверг ночью температура воздуха в Татарстане будет в пределах от -24 до -29 градусов, в низинах и вовсе -34. Днем при этом столбики термометров покажут от -13 до -18 градусов, а на востоке Татарстана до -21 градуса. На дорогах гололедица.