Казань
Еще
Радио
Казань
Еще
Радио
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В Татарстане предупредили о метели 25 февраля

Ветер будет достигать порывов 15-18 м/с
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
КомментироватьОставить комментарий
На дорогах прогнозируется гололедица.

На дорогах прогнозируется гололедица.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Гидрометцентр Татарстана предупреждает об ухудшении погоды в этот четверг, 25 февраля. Так, по его прогнозам, утром и днем в западных районах республики и непосредственно в Казани ожидаются метель и сильный ветер с порывами 15-18 м/с.

Отметим, что метеорологи так же сообщают о том, что в четверг ночью температура воздуха в Татарстане будет в пределах от -24 до -29 градусов, в низинах и вовсе -34. Днем при этом столбики термометров покажут от -13 до -18 градусов, а на востоке Татарстана до -21 градуса. На дорогах гололедица.