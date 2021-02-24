В Чувашии в ДТП с двумя "Мерседесами" погибли два человека

С места аварии Фото: МВД по Чувашской Республике

Смертельная авария произошла 23 февраля в 20.33 на 683 километре федеральной трассы М-7 "Волга" - "Москва-Уфа" в Цивильском районе республики. По предварительным данным, 65-летний водитель автомашины "Мерседес-Бенц GLC ", совершая обгон попутного автомобиля, вылетел на встречку. Там о врезался в грузовой тягач "Мерседес-Бенц" в составе полуприцепа.

Погибли водитель и его пассажирка Фото: МВД по Чувашской Республике

- В результате столкновения водитель внедорожника и его 60-летняя пассажирка с тяжелыми травмами были доставлены в больницу, где вскоре скончались. Обстоятельства аварии устанавливаются, - сообщили в МВД Чувашии.