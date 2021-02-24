В Набережных Челнах площадь пожара на складе составила 360 квадратных метров

С места происшествия. Фото: МЧС Татарстана

Пожар на складе керамической плитки в Набережных Челнах на складе по улице Казанский проспект начался сегодня, 24 февраля, в 14.34.

Еще до приезда первых пожарных бригад из здания самостоятельно эвакуировались 10 сотрудником склада.

Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС Татарстана установили, что происходит открытое горение бокса с пластиком и деревом.

Общая площадь пожара составила 360 квадратных метров.

- Погибших и пострадавших нет, - сообщили в МЧС Татарстана. - Пожар локализован.

Пожар локализован. Фото: МЧС Татарстана

На место происшествия выехал прокурор Набережных Челнов Дмитрий Ерпелев. Им организована проверка соблюдения требований пожарной безопасности на складе. Обстоятельства инцидента выясняются.